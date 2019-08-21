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В четверг рязанцев ждёт отключение холодной воды

В четверг на нескольких улицах Рязани отключат холодную воду. Отключение связано с ремонтом на водопроводе, сообщает сайт администрации города.

С 9.00 до 16.00 воды не будет по следующим адресам: Первомайский проспект, д. 37/1, д. 37а, д. 35, д. 35г, д. 33, д. 29/2, ул. Дзержинского, д. 3, д. 5, Пожарный переулок, д. 1б.

С 9.00 до 17.00 придётся обходиться без воды жителям домов, расположенных по следующим адресам: ул. Фрунзе, д. 29, д. 32, ул. Горького, д. 45, д. 49, д. 49а, ул. Свободы, д. 66, д. 71, д. 73, д. 75, ул. Магистральная, д. 13 корп. 3, д. 13 корп. 2, д. 13 корп. 1, д. 14 корп. 1, д. 16 корп. 1, д. 16а (д/сад №146).

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