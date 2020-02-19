В четверг отключат воду в школе, двух детских садах и нескольких жилых домах Рязани

В четверг, 20 февраля, из-за ремонта на водопроводе рязанцев ждёт масштабное отключение холодной воды.

С 9.00 до 16.00 без воды придётся обходиться сотрудникам и воспитанникам детских садов № 12 и 160, а также учителям и ученикам школы № 37.

В указанное время воды не будет и по следующим адресам: ул. Гоголя, д. с 2 по 32, д. с 1 по 39 и с корпусами и литерами, ул. Л. Толстого, д. 3, д. 4/19, д. 6/20, д. 8, д. 10, д. 12, д. 22, ул. Чернышевского, д. 2/1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, ул. Полетаева, д. с 2 по 18, д. с 1 по 17, ул. Братиславская, д. ½, д. 3, д. 5/1, д. 7/2, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15/1, д. 17/2, ул. Новоселов, д. 15, д. 15 корп. 1, д. 17, д. 19, д. 19 корп. 1.

На ул. Полетаева, д. с 20 по 32 и ул. Братиславская, д. 25, д. 25 корп. 1 подача воды будет снижена.