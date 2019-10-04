В борьбу за премию «Зеркало сцены» вступает театр драмы

В Рязани проходит пятый юбилейный театральный фестиваль «Зеркало сцены». С 1 по 6 октября рязанцы смотрят спектакли вместе с высоким жюри. Свои работы уже представили музыкальный театр, театр юного зрителя и театр кукол.

В пятницу, 4 октября, в борьбу за премию включился театр драмы. В 19. 00 здесь можно будет посмотреть «Вишнёвый сад».

Фигуры уходящей эпохи – Раневская, Гаев, Фирс – они все, как большие дети, жалкие и смешные, но трогательные в своей беспомощности… Зритель, вероятно, подарит им некоторое сострадание, сочувственный вздох грусти — таким несуразным, непонятным, одиноким персонажам. Возвратившаяся из дальних странствий Раневская, еще молодая и красивая женщина, она с самого начала знает, что имение обречено, она приехала проститься с ним.

Церемония награждения состоится в воскресенье, 6 октября, в Рязанском театре драмы. Начало в 19 00.

Традиционно вечер начнется на площади перед театром. Номинанты и гости пройдут по красной ковровой дорожке. Тема церемонии в этом году – Рок&Ролль. Со сцены будут звучать самые громкие мировые рок- хиты в исполнении московской кавер-группы «5 элемент».

Билеты можно приобрести в кассе театра кукол (тел. 45-54-26) и на сайте театра кукол.