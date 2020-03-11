В больнице №4 открылся новый прививочный кабинет

В профилактическом отделении больницы №4 Рязани открылся новый прививочный кабинет. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Раньше кабинет был совмещён с процедурным и находился в поликлинике. Новый кабинет позволит разделить больных и здоровых посетителей.

В кабинете можно пройти все прививки, назначаемые участковыми терапевтами: вакцинацию от дифтерии, кори, краснухи, гриппа, туляремии и ряд других, входящих в Национальный календарь.

Для удобства пациентов кабинет работает в две смены.