Установлена личность рязанки, которая подозревается в краже горшков с цветами

Сотрудники полиции установили личность женщины, которая подозревается в краже горшков с цветами у входа в салон красоты на улице Свободы. Об этом сообщает пресс-служб УМВД России по Рязанской области.

В сети интернет была выложена видеозапись, на которой видно как женщина забирает горшки с цветами, которые украшают вход в салон красоты.

В ходе следствия, опросив местных жителей, удалось установить личность этой женщины. Ей оказалась 65-летняя жительница Рязани. 10 горшков с цветами она использовала для украшения своей квартиры.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.