Ушёл из жизни Геннадий Лескин

Как стало известно РИА «7 новостей», в пятницу, 18 октября, ушёл из жизни бывший заместитель начальника управления образования администрации Рязани Геннадий Лескин. Он мог покончить жизнь самоубийством.



В следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области корреспонденту РИА «7 новостей» сообщили, что следователи действительно работают на месте смерти мужчины, но его фамилию сообщить отказались.



Напомним, Геннадий Лескин в сентябре был назначен директором школы №60 города Рязани, а уже в начале октября он уволился.

