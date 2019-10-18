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Ушёл из жизни Геннадий Лескин

Как стало известно РИА «7 новостей», в пятницу, 18 октября, ушёл из жизни бывший заместитель начальника управления образования администрации Рязани Геннадий Лескин. Он мог покончить жизнь самоубийством.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области корреспонденту РИА «7 новостей» сообщили, что следователи действительно работают на месте смерти мужчины, но его фамилию сообщить отказались. 

Напомним, Геннадий Лескин в сентябре был назначен директором школы №60 города Рязани, а уже в начале октября он уволился.

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