Участника лобового ДТП под Рязанью извлекали из обломков спасатели

В пятницу, 24 января, около 6 часов вечера на автодороге Рязань – Скопин у поворота на Новомичуринск произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Авария случилась на 70-м километре автодороги. Лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Калина» и Volkswagen Golf. Сообщается, что за рулём иномарки находилась женщина. Она от госпитализации отказалась. А вот водителя второго авто доставили в Новомичуринскую межрайонную больницу.



Чтобы достать водителя «Калины» из покорёженного салона спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты. То, что осталось от автомобилей, эвакуатор перевез на специальную стоянку.

