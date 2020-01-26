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Участника лобового ДТП под Рязанью извлекали из обломков спасатели

В пятницу, 24 января, около 6 часов вечера на автодороге Рязань – Скопин у поворота на Новомичуринск произошло серьёзное ДТП. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Авария случилась на 70-м километре автодороги. Лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Калина» и Volkswagen Golf. Сообщается, что за рулём иномарки находилась женщина. Она от госпитализации отказалась. А вот водителя второго авто доставили в Новомичуринскую межрайонную больницу. 

Чтобы достать водителя «Калины» из покорёженного салона спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты. То, что осталось от автомобилей, эвакуатор перевез на специальную стоянку.

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