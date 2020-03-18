Учащиеся школы №8 города Рязани принимают участие в краеведческом проекте

В понедельник, 16 марта, в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялась профориентационная диагностика учащихся старших классов средней образовательной школы №8 города Рязани имени Героя РФ Р.В. Соколова.

Профориентационная диагностика направлена на выявление учащихся, имеющих способности к краеведческой, журналистской и просветительской деятельности. По итогам анализа результатов тестирования, которое проводит профессиональный психолог Нелли Семенок, будет сформирована команда участников проекта.

Исследователи российской космонавтики, сотрудники музеев, профессиональные журналисты проведут для участников проекта лекции, мастер-классы, посвящённые объектам, расположенным на территории Рязанской области и связанным с историей российской космонавтики, вкладу рязанцев в изучение и развитие российской космонавтики, особенностям журналистской и просветительской деятельности.

Участниками проекта будут совершены краеведческие экспедиции в объекты, расположенные на территории Рязанской области и связанные с историей российской космонавтики. В ходе краеведческих экспедиций школьниками и студентами будут созданы журналистские материалы.

Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.