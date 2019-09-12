Учащиеся гимназии №5 стали участниками проекта «МедиаКВН»

В четверг, 12 сентября, в проекте Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» приняли участие учащиеся гимназии №5 города Рязани.

Педагог-психолог Центра детского творчества «Феникс» Нелли Семенок провела для школьников профориентационную диагностику, состоящую из анкетирования и тестирования.

Профориентационные мероприятия проходят в образовательных организациях города Рязани при поддержке министерства образования и молодёжной политики Рязанской области. По их итогам будет сформирована команда участников проекта, в которую войдут школьники, имеющие способности к журналистской деятельности.

В течение учебного года для участников проекта будут проведены мастер-классы и тренинги, посвящённые основам журналистской деятельности, ознакомительные экскурсии в редакции региональных средств массовой информации. Школьники посетят мероприятия, связанные с деятельностью Международного союза КВН.

Итогом реализации проекта станет создание учащимися средних образовательных школ журналистских работ и электронных портфолио, их публикация на официальном сайте Рязанского информационного агентства «7 новостей».

Проект Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.