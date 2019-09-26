У вышедшей из маршрутки рязанки отобрали телефон

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении телефона у 22-летней девушки. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Вечером на улице Интернациональной в Рязани пострадавшая вышла из маршрутки, в этот момент к ней подошёл мужчина и вырвал из рук телефон, который девушка держала перед собой.



Найти и задержать подозреваемого удалось на следующий день, после того, как он попытался продать смартфон в другом районе города. На 35-летнего жителя Рязани завели уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, виновному может грозить до 4 лет лишения свободы.

