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У вышедшей из маршрутки рязанки отобрали телефон

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении телефона у 22-летней девушки. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Вечером на улице Интернациональной в Рязани пострадавшая вышла из маршрутки, в этот момент к ней подошёл мужчина и вырвал из рук телефон, который девушка держала перед собой.

Найти и задержать подозреваемого удалось на следующий день, после того, как он попытался продать смартфон в другом районе города. На 35-летнего жителя Рязани завели уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, виновному может грозить до 4 лет лишения свободы. 

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