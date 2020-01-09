У строительного гипермаркета в Рязани погиб иностранец

В Рязани проводится доследственная проверка по факту гибели гражданина Узбекистана, 1995 года рождения, тело которого было обнаружено днём в четверг, 9 января, около одного из строительных гипермаркетов. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По данным следователей, иностранец грузил деревянные балки на автомобиль. Во время работы он поскользнулся и упал, после чего на него рухнула одна из балок. Молодой человек получил серьёзную травму голову, от которой скончался на месте ЧП.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, по итогам проверки примут процессуальное решение.

