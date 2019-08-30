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У рязанской пенсионерки украли газовый котёл

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» раскрыли кражу газового котла, совершенную из помещения общежития в поселке Шилово.

В полицию обратилась 64-летняя жительница поселка Шилово, которая сообщила, что пропал газовый котел, хранившийся в коридоре общежития у комнаты ее сына. Котел был новый.

Полицейские, опросили пострадавшую и жителей общежития, осмотрели помещения. Свидетелей у кражи не оказалось. Но вскоре оперативники уголовного розыска получили сведения, что в один из пунктов приема вторсырья сдали газовый котел. Сам работник пункта был удивлен такому событию – новый агрегат сдали как металлолом. По описанию этот котел был похож на похищенный.

Установить личность человека, который сдал котел, не составило труда. Полицейские быстро разыскали 30-летнего жителя поселка. Ранее он неоднократно был судим за кражи и грабеж. Злоумышленника задержали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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