На главную Рязань У «молодёжки» ХК «Рязань» появилась своя группа «ВКонтакте»
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У «молодёжки» ХК «Рязань» появилась своя группа «ВКонтакте»

МХК «Рязань» обзавёлся своей группой в популярной соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

Молодёжная команда появилась в Рязани совсем недавно. Но набирает обороты, одерживает победы, радует болельщиков. Одним словом, команда матереет.

Очередным шагом в развитии стало появление в соцсети «ВКонтакте» собственной официальной группы МХК «Рязань». До сегодняшнего дня «молодежка» соседствовала на одной страничке с ХК «Рязань».

Но довольно понятно, что родственным командам в одной группе тесно из-за большого количества матчей и информации. Для более полного представления картины выступления рязанских хоккеистов, пресс-службой «горожан» и созданная самостоятельная группа «молодёжки».

Первое время для удобства болельщиков информация о МХК «Рязань» будет дублироваться в обеих группах.

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