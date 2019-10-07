У «молодёжки» ХК «Рязань» появилась своя группа «ВКонтакте»

МХК «Рязань» обзавёлся своей группой в популярной соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Молодёжная команда появилась в Рязани совсем недавно. Но набирает обороты, одерживает победы, радует болельщиков. Одним словом, команда матереет.

Очередным шагом в развитии стало появление в соцсети «ВКонтакте» собственной официальной группы МХК «Рязань». До сегодняшнего дня «молодежка» соседствовала на одной страничке с ХК «Рязань».



Но довольно понятно, что родственным командам в одной группе тесно из-за большого количества матчей и информации. Для более полного представления картины выступления рязанских хоккеистов, пресс-службой «горожан» и созданная самостоятельная группа «молодёжки».



Первое время для удобства болельщиков информация о МХК «Рязань» будет дублироваться в обеих группах.

