У «Глобуса» в Рязани произошло ДТП

Вечером в субботу, 7 марта, на перекрёстке у гипермаркета «Глобус» в Рязани произошло ДТП. Информация об аварии появилась в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.



На фото можно заметить, что столкнулись два легковых автомобиля. Также сообщается, что «кого-то на реанимации увезли».



Водители отмечают, что частые ДТП на этом перекрёстке происходят из-за светофора. Для тех, кто едет со стороны центра города, начинает мигать зелёный, в это время для тех, кто едет от «Глобуса» мигает жёлтый. Некоторые торопятся выехать на перекрёсток и попадают в ДТП.

