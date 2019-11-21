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Трусова рассказала, что делает с брошенными на лед детскими игрушками

Александра Трусова. Фото: скриншот из видео

Фигуристка Александра Трусова сообщила, что часть брошенных на лёд после её выступлений игрушек отдаёт в детские дома. Об этом уроженка Рязани рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу»

По словам Трусовой «у нас есть комната, которая просто вся заставлена игрушками». Фигуристка рассказала,  что когда туда попадают дети, они приходят в восторг. После этого часть игрушек отправляется в детские дома.

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Также Трусова рассказала, что на победный для неё этап Гран-при в Москву приезжали друзья из Рязани. Их дочь Соня занимается фигурным катанием. Вместе с ней Саша отобрала игрушки, подписала их, чтобы раздать подругам Сони на катке. 

Материалы об Александре Трусовой

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