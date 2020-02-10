В Спасском районе обнаружили труп москвича

Под мостом через реку Проня, который находится в Спасском районе, обнаружили труп 38-летнего жителя Москвы. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Погибшего нашли в воскресенье, 9 февраля, около 14 часов. Тело лежало на льду под мостом на 244-м километре трассы М-5 «Урал». На самом мосту нашли «Газель», принадлежавшую мужчине.

Личность погибшего установили быстро, так как при себе у него были документы. На месте происшествия работали сотрудники полиции и Следственного комитета.

Сейчас по факту обнаружения трупа проводится проверка.

