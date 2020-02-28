Установлен подозреваемый в убийстве пропавшего в Рязани мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.



О судьбе жителя Рязани, 1990 года рождения, не было ничего известно с 19 февраля 2019 года. В этот день он ушёл из дома и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело. К поискам мужчины были привлечены добровольцы ПСО «ЛизаАлерт» и «Мещёра».



В ходе расследования удалось установить, что рязанца видели в малознакомой компании в одном из домов на улице Голенчинской в Рязани. Эти люди сообщили, что мужчина из дома ушёл в неизвестном направлении.



При проверке одной из версий, благодаря грамотно спланированным следственным действиям, правоохранителям удалось вычислить подозреваемого в убийстве. Выяснилось, что во время конфликта между мужчинами произошла драка. В ходе неё убийца задушил рязанца. Чтобы скрыть следы преступления, тело вывезли и закопали в подвале заброшенного дома на территории садоводческого товарищества.



Подозреваемый признался в убийстве и показал, где был спрятан труп.



По просьбе следователя задержанный взят под стражу.

