Троих рязанцев, прибывших из-за границы, госпитализировали с подозрением на коронавирус

-

ГТРК «Ока» сообщила о факте госпитализации рязанцев, которые провели свой отпуск в Испании, Турции и Кипре. Результаты обследования в данный момент находятся в работе. Пациенты госпитализированы в больницу Семашко.

— В данный момент в инфекционном отделении больницы Семашко на лечение находится 2 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и под наблюдением в обсервации находится еще 3 пациента, прибывшие из Испании, Кипра и Турции. Их результаты обследования пока в работе, — сказал Владимир Гришин, врач-инфекционист 7-го инфекционного отделения ОКБ имени Семашко.