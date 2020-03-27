Троих рязанцев, прибывших из-за границы, госпитализировали с подозрением на коронавирус

Надежда Майорова
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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ГТРК «Ока» сообщила о факте госпитализации рязанцев, которые провели свой отпуск в Испании, Турции и Кипре. Результаты обследования в данный момент находятся в работе. Пациенты госпитализированы в больницу Семашко.

В данный момент в инфекционном отделении больницы Семашко на лечение находится 2 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и под наблюдением в обсервации находится еще 3 пациента, прибывшие из Испании, Кипра и Турции. Их результаты обследования пока в работе, — сказал Владимир Гришин, врач-инфекционист 7-го инфекционного отделения ОКБ имени Семашко.

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