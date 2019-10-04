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Трое рязанцев ограбили ветерана Великой Отечественной войны

Три жителя Рязани осуждены за разбойное нападение на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом РИА «7 новостей» сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района г. Рязани Ольга Степанова.

Судом установлено, что в апреле 2017 года Роман О. ремонтировал забор на даче у ветерана вместе с гражданином, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Злоумышленники решили ограбить ветерана. С этой целью Роман О. под выдуманным предлогом – внезапная смерть, якобы, жены – обратился к потерпевшему с просьбой одолжить ему на похороны 400 000 рублей. При этом Роман О. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделано в отдельное производство, возвращать указанную сумму денежных средств не собирались. Ветеран Михаил Иванович К. поверил и отдал злоумышленнику 395 000 рублей, о чем последний под вымышленным именем собственноручно написал долговую расписку.

В ходе судебного разбирательства Роман О. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ не признал, однако его виновность была подтверждена совокупностью исследованных доказательств.

В конце марта Роман О., Сергей Т., Алексей О. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решили ограбить ранее знакомого Ветерана Великой отечественной войны Михаила Ивановича К. 1925 года рождения. Сергей Т. под предлогом возврата долга, пришёл в квартиру ветерана и ударил его по голове. Злоумышленник украл 71 300 рублей, принадлежащие ветерану, а также имущество, принадлежащее правнучке последнего на общую сумму 9 150 рублей.

Вину в совершении вышеуказанного преступления подсудимые признали в полном объеме.

Приговором суда Сергей Т. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 111 УК РФ и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима. Роман О. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, п.п. «а», «в» «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима.
Алексею О., признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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