В Рязани на маршруте №66 увеличат количество автобусов

Администрация города Рязани приняла решение об изменении параметров работы автобусного маршрута №66М2 «ЗАО «Русская кожа» – ДПР — 5».

С 1 июня 2026 года максимальное количество транспортных средств на этом маршруте будет увеличено с 12 до 20 единиц.

Решение принято на основании акта обследования улично-дорожной сети от 15.04.2026 и приведёт документ планирования в соответствие с федеральным законодательством, а также позволит скорректировать устаревшие нормативы. Ожидается, что это повысит регулярность движения и улучшит транспортное обслуживание пассажиров данного маршрута.