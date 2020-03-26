Торговые центры в Рязани убирают по пять раз в день ﻿

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26 марта состоялось очередное заседание оперативной группы правительства региона.



В ходе заседания обсуждалась оперативная обстановка на территории региона по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководители министерств и ведомств доложили о работе, которая ведется по их направлениям. Поставлены дополнительные задачи для дальнейшего повышения эффективности профилактической работы, оказания поддержки жителям региона и предпринимателям в особых социально-экономических условиях.



Особое внимание было уделено положению дел в областном центре, где согласно распоряжению губернатора Николая Любимова организована комплексная работа по снижению угрозы распространения вируса. Так, продолжается ежедневное проведение уборки и дезинфекции всего муниципального и коммерческого транспорта, который осуществляет перевозку пассажиров по городским маршрутам. В частности, 25 марта дезинфекцию прошли 840 автобусов и троллейбусов. Обработка проводится при возвращении в парк, а также на линии после каждого рейса. Организовано информирование пассажиров о мерах профилактики.



Торговые центры убираются до 5 раз в день, там строго соблюдаются правила, установленные Роспотребнадзором. До предприятий торговли, общественного питания доведены превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан, разработанные Минпромторгом России.



Во всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования также продолжается ежедневная дезинфекция.



Представителями администрации города совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, сотрудниками управления по делам территории Рязани, комитетами ТОС, другими активистами продолжается работа по размещению сообщений о мерах профилактики в подъездах многоквартирных домов, на информационных досках в лифтах, территориях общего пользования частного сектора и других площадках. Кроме того, организована разъяснительная работа с лидерами общественного мнения и местными жителями в режиме онлайн.

