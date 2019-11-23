Театр эстрады из Петербурга показал рязанцам спектакль «Крокодилъ души моей»

В Рязани прошёл восьмой день фестиваля «Свидания на Театральной». В пятницу, 22 ноября, Санкт-Петербургский театр эстрады имени Аркадия Райкина показал рязанцам спектакль «Крокодилъ души моей» по мотивам рассказов Антона Павловича Чехова.

Спектакль состоял из множества отдельных жизненных историй про любовь, ревность, измены, эгоизм. Эти зарисовки синтез сатиры и лирики. В них присутствует едкое чувство одиночества. Ведь когда люди боятся остаться одни, они всасываются в ближнего как клещи, надеясь на личное счастье.

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Каждая сцена дополнена музыкальным сопровождением: кто-то читает реп в квартире любовницы мужа, а кто-то исполняет песни под гитару, пока их друг после посещения трактира пытается отбиться от жены.

Какой бы смешной не казалась эта постановка, она заставляет задуматься о серьезных проблемах, которые повседневно отравляют людям жизнь.

Художественный руководитель театра Юрий Гальцев рассказал, почему выбрано именно такое название.

— Это спектакль про любовь! Да у нас всё в жизни про любовь, но ведь она бывает разная. Крокодил души моей – так в переписке обращался Чехов к своей возлюбленной. Мы взяли это название, потому что оно объединяет юмор и любовь. Но все-таки юмора в нём больше, — уточнил он.

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Также Юрий Николаевич отметил, что все актёры, задействованные в спектакле, являются выпускниками его курса, а эта постановка впервые представлена в рамках фестиваля.