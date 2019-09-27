Суд вновь продлил домашний арест ректору РГУ Андрею Минаеву

В пятницу, 27 сентября, в Советском районном суде Рязани было рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей ректора РГУ имени Есенина Андрея Минаева. Об этом сообщила пресс-служба суда.



Напомним, Минаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 285 УК РФ. Следствие по делу до сих пор продолжается, поэтому следователь просил продлить срок домашнего ареста, истекающий 30 сентября, до 31 октября.



Минаев и его адвокаты просили заменить меру пресечения на более мягкую, мотивируя это ухудшением здоровья, а также недостатком денег, так как Минаев не может работать и руководить вузом.



суд принял решение продлить арест Минаева еще на месяц, до 31 октября. В общей сложности Минаев будет находиться под арестом минимум 7 месяцев. Это решение можно обжаловать в трёхдневный срок в Рязанском областном суде.

