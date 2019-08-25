На главную Рязань Культура Субботний вечер рязанцы посвятили классической музыке
РязаньКультураТоп новостьФото

Субботний вечер рязанцы посвятили классической музыке

В субботу, 24 августа, в 18:00 на Лыбедском бульваре прошёл концерт классической музыки «Классицизм». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Арт-Субботник».

На сцене перед зрителями выступили студенты и преподаватели Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, а также солисты Рязанского камерного хора.

В этот вечер звучали самые известные композиции зарубежных и русских композиторов. Так, юные музыканты исполнили романс «Только узнал я тебя» Михаила Глинки (слова Антона Дельвига), сарабанду из Партиты №2 Иоганна Баха, польку Альфреда Шнитке и многое другое.

Концертная программа получилась обширной и порадовала всех собравшихся разнообразием музыкальных инструментов: здесь были и скрипка, и саксофон, и ударные, и флейта, и, конечно же, фортепиано.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Субботний вечер рязанцы посвятили классической музыке

В Михайлове прошел молебен в честь Дня города

В Михайлове прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню города

В поселке Некрасово отремонтировали памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Елена Митина осмотрела отремонтированный Некрасовский сельский Дом культуры

В Михайлове открыли памятник участникам локальных войн

Рязанцы увидели «Интимный дневник отличницы»

В Рязани состоялся «День бездомных животных»

В центре Рязани перевернулся прицеп

Рязанцев просят помочь монастырю убрать картофель

Под Рязанью обнаружили труп мужчины

В воскресенье в Рязани сохранится тёплая погода

Елена Сорокина: В таком состоянии содержать подъезды в 21 веке стыдно

Около кинотеатра «Октябрь» в Рязани может появиться скейт-парк

Главные фото уходящей недели

Жителя Рязанской области могут посадить на 7 лет за незаконную рубку дубов

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев приглашают на выставку «Былого не могу забыть»

Рязанцам рассказали об истории театральной фотографии

Юбилейный концертный сезон в филармонии завершится выступлением хора и трёх солистов