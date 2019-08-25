Субботний вечер рязанцы посвятили классической музыке

В субботу, 24 августа, в 18:00 на Лыбедском бульваре прошёл концерт классической музыки «Классицизм». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Арт-Субботник».

На сцене перед зрителями выступили студенты и преподаватели Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, а также солисты Рязанского камерного хора.

В этот вечер звучали самые известные композиции зарубежных и русских композиторов. Так, юные музыканты исполнили романс «Только узнал я тебя» Михаила Глинки (слова Антона Дельвига), сарабанду из Партиты №2 Иоганна Баха, польку Альфреда Шнитке и многое другое.

Концертная программа получилась обширной и порадовала всех собравшихся разнообразием музыкальных инструментов: здесь были и скрипка, и саксофон, и ударные, и флейта, и, конечно же, фортепиано.