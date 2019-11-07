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Студентов рязанского «кулька» поселили в Москве в ободранное общежитие

Рязанские студенты, переведённые из филиала института МГИК, вследствие его ликвидации в Москву, были определены в общежитие ВУЗа, которое находится в Химках.

В группе «МГИК» ВКонтакте, студенты выложили фотографии из общежития. Судя по снимкам помещения, в которых поселили учащихся, не соответствуют нормам санпина. Студенты выражают своё недовольство и шок в связи с условиями проживания, которые им предложены.

Стоит отметить , что в этом корпусе ведутся ремонтные работы ,которые планируется завершить в  2020 году.

Фотография из группы «МГИК» ВКонтакте

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