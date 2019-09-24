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Студентов Рязанского филиала института культуры начали переводить в Москву

Московский государственный институт культуры начал переводить студентов Рязанского филиала в головной вуз. Информация об этом появилась на сайте учебного заведения.

Действие аккредитации образовательной деятельности Рязанского филиала МГИК приостановлено. При этом учебный процесс продолжается.

Сообщается также, что стоимость обучения для студентов не изменится, всем желающим предоставят возможность бесплатного проживания в общежитиях Студенческого городка МГИК , студенты выпускных курсов получат возможность обучаться по индивидуальным планам.

Комиссия по приёму документов о переводе студентов очной и заочной формы обучения в головной вуз будет работать в здании Рязанского филиала с 24 по 27 сентября.

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