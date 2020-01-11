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Стая бродячих собак напала на девушку в парнем в Касимове

Жительница Касимова рассказала о стае бродячих собак, которая напала на неё и молодого человека. Информация об этом размещена в паблике Типичный Касимов [LIVE KASIMOV].

Приводим текст поста (орфография и пунктуация авторские):

Дорогие жители города Касимова, а особенно те, кто живут на полтиннике…

Опасайтесь, пожалуйста, собак в нашем районе..

Сегодня пол второго ночи шла со своим молодым человеком, и буквально, оставалось пару подъездов до моего подъезда, как нас окружила стая больших собак…которые не давали нам прохода…рычали, бегали вокруг нас..прижали к стенке и все…ничего не могли сделать, но потом нам помогли…

Будьте аккуратней…такого страха никогда не ощущала…боюсь собак ещё с детства…

В комментариях пользователи отмечают, что также видели эту стаю, собаки довольно большие и могут покусать детей.

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