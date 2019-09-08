Стартует продажа билетов на домашние матчи ХК «Рязань»

С 10.00 понедельника 9 сентября любители хоккея смогут заранее приобрести билеты на матчи первой домашней серии ХК «Рязань» в «ВХЛ – Кубке Шелкового пути». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, 15 сентября (воскресенье, 15.00) ХК «Рязань» принимает «Дизель» из Пензы, 17 сентября (вторник, 19.00) – «Ладу» из Тольятти, 19 сентября (четверг, 19.00) – ЦСК ВВС из Самары.

Билеты будут продаваться в кассах Дворца спорта «Олимпийский».

Так же их можно будет приобрести в точках продаж Единого билетного пространства Kassy.ru —

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ТРЦ «Премьер»

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ТРЦ «Виктория Плаза»

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Филармония

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