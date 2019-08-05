Стало известно имя главного тренера МХК «Рязань»

Определён тренерский штаб МХК «Рязань», который в предстоящем сезоне дебютирует в Национальной молодёжной хоккейной лиге. Возглавит рязанскую «молодёжку» Алексей Храмцов, в последнее время работавший в Челябинске. Помогать ему будет местный специалист Олег Барсуков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Алексею Храмцову – 48 лет (родился 29 сентября 1971 года). Воспитанник новоуральской школы хоккея как игрок выступал на позиции защитника за «Кедр» из Верхнее-Невинска и «Кедр» из Новоуральска», «Мечел» и «Трактор» из Челябинска, «Динамо-Энергию» (Екатеринбург), «Нефтяник» (Лениногорск), ХК «Воронеж», «Южный Урал» (Орск), «Барыс» (Астана), «Молот-Прикамье» (Пермь). Став тренером, Алексей Владимирович работал в школе «Мечела» в Челябинске, а последнее время в тренерском штабе команды чемпионата МХЛ «Белые медведи» (Челябинск).



52-летний Олег Барсуков (родился 20 мая 1967 года) – воспитанник рязанского хоккея и на протяжении многих сезонов выступал в атаке за местные «Станкостроитель», «Вятич» и ХК «Рязань». Так же в его карьере были периоды игры в составах «Звезды», СДЮШОР и «Вятич» (все – Тверь), «Русич-Эксима» (Владимир/Рыбинск), ХК «Тамбов», ХК «Владимир», клубы Германии, Австрии и Италии. Тренерская карьера стартовала с сезона-2007/2008 и полностью связана с Рязанью – в разных качествах Олег Владимирович работал с ХК «Рязань», ХК «Рязань-2» и «Молнией».



Первенство НМХЛ стартует в середине сентября. В этом сезоне ожидается заметное увеличение количества участников. К прошлогодним 13 командам (МХК «Белгород», СК «Брянск», «Голден доггз» Дмитров, «Дизелист» Пенза, «Локо-Юниор» Ярославль, «Металлург» Череповец, МХК «Липецк», НХК Новомосковск, «Полет» Рыбинск, «Прогресс» Глазов, ХК «Россошь», «Ростов-Юниор» Ростов-на-Дону, «Тверичи» Тверь) помимо МХК «Рязань» планируют добавится коллективы из Балаково, Перми, Боброва и Кирово-Чепецка.

