-

Оперативная группа правительства Рязанской области пояснила, какое наказание может грозить рязанцам, не соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса.



Напомним, губернатор Николай Любимов подписал распоряжение, которое обязывает жителей Рязани и области оставаться дома. Выйти на улицу можно, чтобы проехать на работу, сходить в близлежащий магазин, выгулять животных и вынести мусор. Также покинуть дом можно, если требуется экстренная медицинская помощь.



Нарушивших карантин могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль)». Если человек не выполнит требование сотрудника полиции, на него составят протокол по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Если у гражданина не будет при себе документов, его отвезут для разбирательства в участок.



– Такие принимаемые правоохранительными органами меры необходимы исключительно для сохранения жизни и здоровья граждан, – говорится в сообщении оперативной группы.

