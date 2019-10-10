Стали известны подробности ДТП в центре Рязани

Официальный сайт УМВД России по Рязанской области сообщил подробности вчерашнего ДТП, случившегося рядом с площадью Ленина в Рязани.



По данным ГИБДД, авария произошла на Первомайском проспекте в среду, 9 октября, в 20.55. 25-летний житель Рязани, поворачивая налево на перекрёстке на автомобиле «Форд Фокус», по предварительной информации, не пропустил ВАЗ-2114.



В результате ДТП оказался травмирован 33-летний житель Рязани, водитель автомобиля ВАЗ-2114. Ему была оказана медицинская помощь.



По факту случившегося проводится проверка.

