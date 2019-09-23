Сотрудники следственного управления приняли участие в «Кроссе нации -2019»

Сотрудники следственного управления СК РФ по Рязанской области приняли участие в «Кроссе нации — 2019». В субботу, 21 сентября, они пробежали дистанцию в 3 километра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство следственного управления СК России по Рязанской области поддерживает и поощряет занятия спортом среди сотрудников.

Руководитель Рязанского межрайонного следственного отдела Александр Логинов считает, что подобные мероприятия сплачивают коллектив и поддерживают командный дух. Благодаря физической активности удается быть в тонусе и хорошем, бодром настроении, продуктивно работать.