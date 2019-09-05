Сотрудника Ряжского лесничества подозревают в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении инженера по охране и защите леса Ряжского лесничества, его подозревают в мошенничестве ( ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.



По версии следствия, в феврале этого года сотрудник лесничества получил от жителя Рязани 12 тысяч рублей, чтобы ускорить выделение делянок для вырубки леса. При этом в должностные обязанности сотрудника не входит выделение делянок, и по закону они выделяются бесплатно.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

