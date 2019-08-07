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Сотрудница рязанского отделения банка присвоила более 3 миллионов рублей

В Шацке суд вынес приговор бывшей сотруднице банка, которую обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщается на сайте суда.

В ходе следствия и суда было установлено, что гражданка Ф., являясь заместителем руководителя дополнительного офиса банка, с декабря 2014 по ноябрь 2017 года похитила в общей сложности 3 миллиона 365 тысяч 434 рубля 30 копеек.

Женщина полностью признала вину, раскаялась. С учётом отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приговорил её к 5 годам лишения свободы условно. Также с подсудимой взыскана полная сумма ущерба банку.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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