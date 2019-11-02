Сосед угрожал убить рязанку, которая отказывалась покупать у него дрова

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сасовский» оперативно нейтрализовали опасную ситуацию, возникшую между жителями деревни Бедищево Ермишинского района. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



В полицию обратилась жительница деревни Бедищево Ермишинского района, которая сообщила, что ее соседке угрожает убийством нетрезвый местный житель.



Участковые полицейские немедленно выехали на место и утихомирили буяна. Выяснилось, что утром две соседки дома пили кофе, когда в дверь постучал местный житель. Мужчина предложил хозяйке купить у него подготовленные для топки печи дрова – колотые сухие поленья. Женщина заметила, что визитер был нетрезв и посоветовала ему прийти позже. Дрова были хорошего качества, но жительница деревни не хотела иметь дело с пьяным соседом. На это мужчина рассердился и еще раз предложил купить у него дрова, настаивал, оправдываясь тем, что очень нужны деньги. И вновь получил отказ. Тогда он вытащил нож и пригрозил убийством, если сделка не состоится. Жительница деревни испугалась. В конфликт вмешалась соседка, она отвлекла внимание незваного гостя и, улучив момент, женщина обратилась за помощью в полицию, которая немедленно выехала на место и призвала нетрезвого человека к порядку.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

