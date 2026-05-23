В Рязани завершается строительство дома в ЖК «Метропарк»

В Рязани дом №4 в жилом комплексе «Метропарк» находится на завершающей стадии строительства. Об этом сообщили в Госстройнадзоре по Рязанской области.

На данный момент выполнены работы по монтажу наружных стен, перегородок и установке окон. Сейчас специалисты занимаются: внутренней отделкой, прокладкой инженерных сетей, благоустройством придомовой территории.

Особое внимание уделяется созданию комфортных и безопасных условий для будущих жильцов: в доме будет современное освещение, системы вентиляции и безопасности. В ближайшее время начнётся озеленение двора, а также установка детских и спортивных площадок, организация парковочных мест.