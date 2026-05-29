Скончался директор школы №40 города Рязани Владимир Лагутин

На 68-м году жизни скончался Заслуженный учитель Российской Федерации, директор школы №40 города Рязани Владимир Николаевич Лагутин. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Всю свою профессиональную жизнь Владимир Николаевич посвятил развитию городской системы образования. В 1986 году он начал работать в школе № 40 в должности заместителя директора, а с 1989 года и до последних дней бессменно возглавлял это учебное заведение.

За многолетний добросовестный труд Владимир Николаевич Лагутин был удостоен высоких профессиональных наград, среди которых почетные звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Российской Федерации». Его работа была отмечена Почетной грамотой Рязанской Областной Думы, Почетной грамотой Губернатора и Правительства Рязанской области, администрации города, а также знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

«Светлая память о Владимире Николаевиче Лагутине, его значительном вкладе в воспитание подрастающего поколения и развитие города навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и всех, кто его знал. Администрация города Рязани выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.

Прощание состоится 30 мая в 11:00 у здания школы № 40 по адресу: г. Рязань, ул. Дачная, д. 2А.