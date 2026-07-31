С 1 августа на рязанский маршрут № 53 выходят 16 современных автобусов с кондиционерами и пандусами

1 августа, на муниципальный маршрут № 53 в Рязани выйдут 16 новых автобусов, которые будут обслуживать пассажиров вместо прежнего перевозчика. Технику вместимостью до 71 человека проверили лично заместитель главы администрации Михаил Давыдов, вице-спикер гордумы Антон Астафьев и депутат Александр Чайка — они оценили готовность парка, оснащение и санитарное состояние машин.

Каждый автобус оборудован кондиционером, откидной аппарелью для маломобильных граждан, камерами видеонаблюдения и системой антитеррористической защиты. Обновление автопарка частных перевозчиков ведётся по поручению губернатора Рязанской области.

С выходом на линию нового оператора — ООО «Рязаньтрансавто VIII» — маршрут переходит на регулируемый тариф. Это означает фиксированную стоимость проезда, действие всех льгот и строгий контроль со стороны города. А с января 2027 года аналогичная система заработает ещё на 14 маршрутах: № 33, 41, 47, 49, 62, 65, 66, 71, 73, 77, 85, 88, 95 и 99.