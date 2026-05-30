Image by Freepik
Общество

В мэрии Рязани объяснили, почему на маршруты №85 и №99 выходит всего 5 машин

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жители Рязани столкнулись с серьезными перебоями в работе общественного транспорта. Пассажиры, пользующиеся маршрутами №85 и №99, жалуются на невозможность уехать с остановки «Станция Лесок» в сторону Дашково-Песочни после 18:00.

Согласно обращениям горожан, автобусы либо проезжают мимо без остановки, либо прибывают с огромными интервалами, заставляя людей ждать по часу и более.

«Пенсионеры приезжают на электричках на станцию Лесок уставшими после работы на земельных участках и по часу и полтора ждут автобусов. Автобусы приезжают после 18:00 часов на остановку, разворачиваются и уезжают, не посадив пассажиров», — жалуются рязанцы.

В сообщениях отмечается, что сложившаяся ситуация приводит к серьезным последствиям: родители не успевают забрать детей из детских садов, людям приходится вызывать дорогое такси или идти пешком несколько километров. Отмечается, что в выходные дни количество автобусов на линии сокращается до минимума, а интервалы движения становятся непредсказуемыми.

В ответ на жалобы администрация города Рязани признала наличие проблемы. По словам чиновников, причиной сбоев стал длительный ремонт значительной части подвижного состава.

«Причиной неполного выпуска автобусов на маршруты №99 и №85 является длительный ремонт значительной части подвижного состава. Это увеличило интервалы движения. Фактически на линию выходит не более 5 единиц», — сообщили в мэрии.

Власти заверили жителей, что знают о проблеме, и выразили надежду на улучшение ситуации с общественным транспортом уже в этом году.

Предыдущая статья
Опасные гусеницы-пожиратели появились в лесах Рязанской области
Следующая статья
Жительница Тюмени рассказала подробности спасения пятилетней девочки от педофила

Популярные материалы

Акценты

Исследователь заявил о страшной находке в тайге в месте поисков семьи Усольцевых

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв заявил, что на кадрах поисков он заметил тело человека и следы медведя рядом с расщелиной.
Погода

Когда в Рязань вернётся тепло, рассказали учёные РГУ

Вторая половина недели в Рязанской области пройдет под влиянием арктического воздуха. О погоде рассказали ученые НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина в соцсетях.
Политика

После удара «Орешником» ВСУ замолчали на неделю, но теперь есть проблема

В ночь на 29 мая Россия отразила массированную атаку из 208 дронов. Под удар попал волгоградский нефтезавод, жилой дом, двое погибших. Военный эксперт объяснил, чем закончится затишье.
Новости России

Сладков предложил ответ России на провокацию с дроном в Румынии

Провокация с падением дрона в Румынии не должна остаться...
Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с...

Темы

Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня

Первая неделя июня открывает новые возможности и требует осознанного подхода к решениям. Астрологи рекомендуют: если вы давно хотели попробовать что-то новое — профессию, проект или хобби — сейчас один из самых удачных периодов для первого шага.
Новости России

Генерал Липовой сообщил, откуда ВСУ запустили дроны по Ульяновску

В ночь на 30 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ульяновской области. Обломки дронов упали на территории Новоспасского района и промзоны Заволжского района Ульяновска.
Происшествия

В Клепиковском округе опрокинулась фура

Утром 30 мая в Клепиковском округе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза.
Погода

В последний день весны в Рязанскую область придут грозы и до +19°С тепла

В последний день весны, 31 мая, погода на территории Рязанской области будет носить неустойчивый характер. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, при этом атмосферные фронты принесут в регион осадки.
Общество

В Рязани по требованию прокуратуры починили сломанный томограф и устранили холод в палатах

В Октябрьском районе Рязани по жалобе местной жительницы была проведена проверка в одном из медицинских учреждений. Гражданка сообщала о необходимости ремонта компьютерного томографа.
Погода

Гроза, ливень и шквалистый ветер ожидаются в Рязанской области

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и с сохранением до конца суток 30 мая на территории региона местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди и усиление ветра при грозе порывами до 12–17 м/с.
Новости России

Жительница Тюмени рассказала подробности спасения пятилетней девочки от педофила

В Тюмени задержан 44-летний местный житель, подозреваемый в попытке изнасилования пятилетней девочки. Инцидент произошёл во дворе дома № 36 по улице Судостроителей.
Экология, природа, животные

Опасные гусеницы-пожиратели появились в лесах Рязанской области

Этот вид считается особо опасным, так как его гусеницы повреждают не только лиственные, но и хвойные породы деревьев, что может привести к гибели целых древостоев.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье