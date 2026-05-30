В мэрии Рязани объяснили, почему на маршруты №85 и №99 выходит всего 5 машин

Жители Рязани столкнулись с серьезными перебоями в работе общественного транспорта. Пассажиры, пользующиеся маршрутами №85 и №99, жалуются на невозможность уехать с остановки «Станция Лесок» в сторону Дашково-Песочни после 18:00.

Согласно обращениям горожан, автобусы либо проезжают мимо без остановки, либо прибывают с огромными интервалами, заставляя людей ждать по часу и более.

«Пенсионеры приезжают на электричках на станцию Лесок уставшими после работы на земельных участках и по часу и полтора ждут автобусов. Автобусы приезжают после 18:00 часов на остановку, разворачиваются и уезжают, не посадив пассажиров», — жалуются рязанцы.

В сообщениях отмечается, что сложившаяся ситуация приводит к серьезным последствиям: родители не успевают забрать детей из детских садов, людям приходится вызывать дорогое такси или идти пешком несколько километров. Отмечается, что в выходные дни количество автобусов на линии сокращается до минимума, а интервалы движения становятся непредсказуемыми.

В ответ на жалобы администрация города Рязани признала наличие проблемы. По словам чиновников, причиной сбоев стал длительный ремонт значительной части подвижного состава.

«Причиной неполного выпуска автобусов на маршруты №99 и №85 является длительный ремонт значительной части подвижного состава. Это увеличило интервалы движения. Фактически на линию выходит не более 5 единиц», — сообщили в мэрии.

Власти заверили жителей, что знают о проблеме, и выразили надежду на улучшение ситуации с общественным транспортом уже в этом году.