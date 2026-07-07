Роддом №2 в Рязани закрылся на плановую дезинфекцию

Родильный дом №2 в Рязани 7 июля временно приостановил госпитализацию рожениц в связи с проведением плановой санитарной обработки. Об этом администрация медицинского учреждения сообщила в своих официальных социальных сетях.

С 7 июля роддом закрыт для приема новых пациенток. В течение ближайших двух недель медицинский персонал проведет полную санитарную обработку всех помещений учреждения. В частности, будут тщательно вымыты окна, двери, палаты, операционные и родильные залы. Такие мероприятия проводятся регулярно и направлены на поддержание высокого уровня санитарно-эпидемиологической безопасности.

Администрация роддома подчеркнула, что женская консультация продолжает работать в прежнем режиме. Все плановые приемы у врачей-акушеров, гинекологов и других специалистов, а также сдача необходимых анализов проводятся по утвержденному графику. Будущие мамы могут посещать консультацию без ограничений.

Госпитализация рожениц в родильный дом №2 возобновится 21 июля. Дежурная медицинская бригада заступит на работу 20 июля в 20:00, после чего учреждение будет готово принимать пациенток в штатном режиме.