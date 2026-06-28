Общество

Наталья Суворова поздравила выпускников лицея №4 в Рязани в День выпускника

Алексей Самохин
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В рязанском Театре на Соборной состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам МАОУ «Лицей №4». От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова школьников поздравила заместитель председателя регионального правительства Наталья Суворова.

Участниками праздника стали руководитель аппарата губернатора и правительства области Роман Цуканов, исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина Михаил Пронин, ректор РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков, педагоги, выпускники и их родители.

В этом году лицей окончили 57 человек. Среди них 13 обладателей золотых и серебряных медалей. Нынешний выпуск стал для образовательного учреждения юбилейным — аттестаты здесь вручают уже в 35-й раз.

Как отметили организаторы, среди выпускников немало победителей олимпиад разных уровней, волонтёров, спортсменов и кандидатов в мастера спорта.

Обращаясь к одиннадцатиклассникам, Наталья Суворова поздравила их с окончанием школы и пожелала уверенно идти к намеченным целям.

«Сегодня у нас по области выпускается более 4,5 тысячи человек. Среди них много целеустремлённых, выдающихся ребят. У каждого есть свои направления и горизонты. Не бойтесь мечтать и идите к своей цели», — сказала заместитель председателя правительства региона.

Она напомнила, что в Рязанской области действует мера поддержки выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в рязанские вузы. Размер губернаторской премии составляет 150 тысяч рублей. В 2025 году такую выплату получили 18 человек.

В единый день выпускника праздничные мероприятия прошли во всех школах региона. По поручению губернатора Павла Малкова выпускников в муниципалитетах поздравили заместители председателя правительства области, руководители министерств и главы администраций.

Отличникам учёбы вручили федеральные медали «За особые успехи в учении» и благодарственные письма. Эти награды дают дополнительные преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.

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