Мэрия Рязани опровергла слухи о «кривом» ремонте и проблемах с отоплением в школе №34

Администрация Рязани выступила с официальным опровержением. В сети разошлась информация, что в школе №34 провели некачественный ремонт, из-за которого возникли проблемы с отоплением. Власти называют эти заявления ложными и подчёркивают: с подачей тепла в учебном заведении всё в порядке.

В мэрии напоминают, что в 2024 году в школе №34 провели капитальный ремонт. Работы коснулись всех ключевых инженерных систем. Их полностью обновили, чтобы обеспечить стабильную и эффективную работу коммуникаций, в том числе системы отопления. По заверениям администрации, именно это сегодня позволяет школе функционировать без перебоев по теплу.

После появления в публичном поле претензий к состоянию отопления в школе городские власти решили лично проверить ситуацию на месте. Сегодня, 3 декабря, в учебное заведение выехал заместитель начальника управления образования и молодёжной политики. Во время осмотра специалисты зафиксировали: система отопления работает в штатном режиме, а температурный режим в кабинетах и других помещениях соответствует установленным нормам.

Чтобы снять вопросы и показать реальное состояние здания, администрация опубликовала актуальные фотографии.