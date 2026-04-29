Филиал поликлиники №11 в Рязани откроется в июле 2027 года

В Рязани озвучили окончательные сроки сдачи филиала поликлиники №11. Заместитель председателя правительства Павел Супрун во время отчёта депутата Госдумы Андрея Макарова, который прошёл 29 апреля, сообщил, что медицинское учреждение откроется в июле 2027 года.

Вопрос о строительстве поликлиники подняли местные жители. Они обратились к парламентарию с просьбой взять ситуацию под личный контроль, поскольку сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

Павел Супрун пояснил, что строительство столкнулось с трудностями. Контракт, заключённый в конце 2023 года, пришлось расторгнуть, а подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

Власти разработали новый график. Уже в июне 2026 года планируется заключить контракт с новым подрядчиком. Согласно плану, до конца 2026 года будут выполнены все строительно-монтажные работы. В октябре-ноябре 2026 года начнётся закупка медицинского оборудования и отделочные работы.

Сроки сдачи объекта в эксплуатацию — июль 2027 года — подтвердил и заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

