Смертельное ДТП под Рязанью устроил водитель без прав

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП в Рязанском районе.



По данным Госавтоинспекции, авария произошла в воскресенье, 25 августа, в 11.25 на 24-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, ехавший со стороны Рязани, не справился с управлением, оказался на встречке, где произошло столкновение с «Камазом». После этого грузовик врезался в «Рено Эспейс» под управлением 40-летнего водителя из Владимирской области.



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В результате ДТП погибла 48-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Водители «семёрки» и иномарки, а также пассажиры «Рено» в возрасте 4, 8 и 30 лет обращались к врачам. По факту ДТП проводится проверка.

