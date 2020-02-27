Следствие: трое мужчин убили подозреваемого в торговле наркотиками

В Касимовском районе следователи завершили расследование дела об убийстве местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.



Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин. По версии следствия, в конце февраля 2019 года они решили убить жителя деревни Семенчуково. Касимовцы решили, что этот человек распространяет наркотики среди несовершеннолетних.



Выпив, мужчину отправились домой к своей жертве. С собой они взяли маски, шило, нож и бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте двое из них залезли в дом, третий остался сторожить на улице. Хозяин дома оказал нападавшим сопротивление и сумел выбежать на улицу. Там его догнал и начал бить шилом третий нападавший. Он нанёс своей жертве не менее 22 ударов в грудь, голову, а также в правую руку. Затем из дома выбежал второй подозреваемый и нанёс жертве не менее 15 ударов ножом. От полученных ран пострадавший умер.



Третий нападавший в это время с помощью принесённой с собой горючей жидкости поджёг дом. В результате сгорели также деревянные хозпостройки и гараж с имуществом.



Расследование уголовного дела завершено, следователи передали его в суд.

