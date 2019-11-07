Следствие просит продлить содержание Сергея Карабасова под стражей

В пятницу, 8 ноября, состоится заседание по мере пресечения бывшему и.о. главе администрации Рязани Сергею Карабасову. Соответствующая информация размещена на сайте Басманного районного суда Москвы.

Следствие просит продлить срок содержания Сергея Карабасова под стражей.

Напомним, Карабасов находится под арестом с 14 июня. Бывшего и. о. главы администрации Рязани обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст.159) при строительстве детской площадки в Лесопарке. По этому делу также проходят бывший начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев и директор фирмы-подрядчика Михаил Пузанов.