Следствие по делу о взятках в МП «Детское питание» завершено

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Завершено расследование уголовного дела МП «Детское питание» в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 290 УК РФ (взятки). Обвиняемыми по нему проходят бывший советник главы администрации Рязани на общественных началах Александр Зайкин, бывший заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич, бывший советник министра экономического развития РФ Павел Пущин, бывший директор предприятия Александр Дворецкий.

По версии следствия, идейным вдохновителем преступной схемы стал Зайкин. Именно он решил получать взятки с поставщиков продуктов для «Детского питания». 

Павла Пущина Зайкин привлёк для подбора кандидатуры на место директора предприятия. Тот предложил своего знакомого Александра Дворецкого. А Сергей Пашкевич согласовал кандидатуру, при этом, по версии следствия, он знал о готовящемся преступлении.

– Предполагалось, что все соучастники будут получать часть от взяток, поступающих Дворецкому, – говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

В апреле 2018 года Зайкин поручил Дворецкому заключить контракт с одним из поставщиков и получить с него взятку. Также он дал указания, как распределить полученные деньги между соучастниками. 

В августе и октябре 2018 года Дворецкий дважды получил взятки от представителей организаций-поставщиков. Общая сумма составила 1,5 млн рублей. В октябре, во время передачи денег, его задержали.

Расследование дела завершено, оно передано на рассмотрение в суд. 

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