С улиц Рязани продолжают убирать грязь ﻿

С рязанских улиц за сутки удалено 250 кубических метров смета и грунтовых наносов/ Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В работах по благоустройству и очистке города были задействованы 200 сотрудников и 120 единиц спецтехники Дирекции благоустройства города.

В Рязани продолжается сбор и вывоз смета и грунтовых наносов, подметаются тротуары и проезжая часть дорог общего пользования, собирается случайный мусор, очищаются от прошлогодней листвы газоны. Также проводится санитарная уборка остановок общественного транспорта, уборка урн, очистка несанкционированных рекламных объявлений.

В ночь с 26 на 27 марта будет осуществляться механизированная уборка проезжей части дорог общего пользования. Вывоз грунтовых наносов планируется с улицы Высоковольтной и Голенчинском шоссе с 22.00 до 6.00.

