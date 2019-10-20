С недостроенного здания музея в Рязани уже сыпется штукатурка

Со строящегося в центре Рязани здания, куда должны переехать экспозиции музея-заповедника Рязанский кремль сыпется штукатурка. Фотографии опубликованы в паблике Рязань.

Напомним, здание музейного комплекса строится на улице Соборной. Объект возводится на федеральные средства. При этом сроки его сдачи в эксплуатацию несколько раз переносились, а на деятельность подрядчика министр культуры РФ Владимир Мединский жаловался в Генеральную прокуратуру.



Недавно министр культуры Рязанской области Виталий Попов рассказал, что музей должен быть открыт в 2021 году.

