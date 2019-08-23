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С начала августа полицейские раскрыли в Рязанской области 21 кражу велосипедов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 18 злоумышленников, которые подозреваются хищении на территории Рязанской области суммарно 24 велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

Среди них две группы, когда злоумышленники орудовали компаниями по два и три человека. Нередко одному подозреваемому инкриминируется несколько хищений.

На сегодня остается ряд нераскрытых преступлений. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личностей злоумышленников, причастных к этим хищениям.

УМВД России по Рязанской области предупреждает: владельцам велосипедов необходимо принимать меры по сохранности своих транспортных средств.

Следует записать уникальный серийный номер велосипеда, который расположен на нижней стороне рамы. Эти сведения помогут при идентификации велосипеда.

Для сохранности велосипеда необходимо не оставлять его без присмотра в общественных местах. При кратковременной парковке в общественных местах нужно пользоваться надежным парковочным тросиком.

Нельзя оставлять велосипед на длительное время в подъездах. Это ненадежное место для длительной парковки, в подъездах злоумышленникам даже парковочный тросик не сможет помешать совершить хищение.

На длительную парковку – даже на одну ночь необходимо убирать велосипеды в жилище.

Если вы стали жертвой злоумышленников, следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 02 (102/112 – с мобильных операторов).

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